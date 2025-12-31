un fotbalist de la fc hermannstadt, în topul celor mai buni dribleuri din superliga

Fundașul dreapta de la FC Hermannstadt, Nana Antwi este pe locul 2 în topul driblingurilor reușite în meciurile de Superliga.

Ghanezul Nana Antwi este unul dintre puținii jucători de la FC Hermannstadt cu evoluții bune în prima parte a acestui sezon, în care sibienii sunt pe locul 15, fără nicio victorie în ultimele 11 etape.

Conform statisticilor Superbet, Nana Antwi este pe locul 2 în topul celor mai buni dribleuri din Superliga, cu o medie de 2,4 driblinguri reușite pe meci. El este depășit în acest clasament doar de Alexandru Musi (Dinamo), cu 2,7 driblinguri reușite pe meci.

În acest sezon, fundașul dreapta al lui FC Hermannstadt are 18 meciuri de campionat, totalizând 1483 de minute pe teren, în care a reușit o pasă decisivă. El este în top în clasamentul duelurilor câștigate, unde se situează pe 5, având o medie de 6,6 pe meci.

Unul dintre puținii jucători cu viteză de la Sibiu, ”Racheta” Nana a adus de multe ori un plus în faza de atac a echipei de pe malul Cibinului. Ghanezul își petrece sărbătorile acasă, la Accra, unde nu ratează ocazia să se mențină în formă, conform postărilor pe pagina sa de socializare.

Fundașul stânga al sibienilor, Kevin Ciubotaru apare și el în acest top pe locul 11, cu o medie de 1,5 driblinguri reușite pe meci.