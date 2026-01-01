accident cu 3 mașini pe hula bradului: trafic blocat pe dn1 / foto

Polițiștii au intervenit de urgență joi, 1 ianuarie, la un accident rutier produs pe Hula Bradului din Sibiu, în care au fost implicate trei mașini.
Traficul în zonă este blocat total, iar echipaje ISU Sibiu și SAJ se află deja la fața locului. Din primele informații, mai multe persoane necesită evaluare medicală.
REVENIM CU INFORMAȚII
