Un eveniment rutier cu victime s-a produs pe DN 7C, în apropierea localității Cârțișoara. Acolo, un șofer a pierdut controlul direcției de deplasare și a ieșit în decor.
Potrivit polițiștilor rutieri, în timp ce conducea un autoturism pe DN7C, pe direcția Bâlea- Cârțișoara, tânărul în vârstă de 20 de ani, din Cârțișoara, s-ar fi angajat în depășirea unui autoturism și a pierdut controlul direcției de deplasare, ieșind în afara părții carosabile.
În urma impactului, trei persoane au fost rănite și au avut nevoie de intervenția echipajelor medicale.
Starea victimelor
- un adolescent în vârstă de 17 ani a suferit un traumatism cranio-cerebral acut, cu plagă frontală.
- șoferul a suferit o fractură de membru superior.
- o tânără în vârstă de 18 ani a suferit un traumatism la nivelul mâinii.
Ultima oră
- Ce e mai scump de la 1 ianuarie în afara de taxele locale 3 minute ago
- Accident cu 3 răniți lângă Cârțișoara. Se investighează cauzele derapajului / foto 13 minute ago
- Accident groaznic în noaptea de Anul Nou la Ațel: un tânăr de 21 de ani a murit / update foto o oră ago
- FC Hermannstadt nu a primit niciun ban pentru transferul lui Ianis Stoica. ”Așteptăm răspunsul de la FIFA” o oră ago
- Sistemul de evidență a salariaților trece complet pe online. Revisal dispare 2 ore ago