accident cu 3 răniți lângă cârțișoara. se investighează cauzele derapajului / foto

Un eveniment rutier cu victime s-a produs pe DN 7C, în apropierea localității Cârțișoara. Acolo, un șofer a pierdut controlul direcției de deplasare și a ieșit în decor.

Potrivit polițiștilor rutieri, în timp ce conducea un autoturism pe DN7C, pe direcția Bâlea- Cârțișoara, tânărul în vârstă de 20 de ani, din Cârțișoara, s-ar fi angajat în depășirea unui autoturism și a pierdut controlul direcției de deplasare, ieșind în afara părții carosabile.

În urma impactului, trei persoane au fost rănite și au avut nevoie de intervenția echipajelor medicale.

