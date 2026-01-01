accident groaznic în noaptea de anul nou la ațel: un tânăr de 21 de ani a murit / update foto

În cursul dimineții de 1 ianuarie, în jurul orei 6:00, polițiștii Biroului Rutier Mediaș au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe DJ 142F, la intrarea în localitatea Ațel dinspre Brateiu.

Din primele cercetări efectuate la fața locului a rezultat că un tânăr în vârstă de 21 de ani, din Brateiu, care conducea un autoturism pe DJ142F dinspre DN14 către Ațel, ar fi pierdut controlul direcției și s-a răsturnat în afara părții carosabile, oprindu-se într-un pârâu situat pe partea stângă a sensului de mers.

Conducătorul auto, aflat singur în mașină, a suferit vătămări corporale grave și a fost găsit în stop cardio-respirator. Medicii au început manevrele de resuscitare și l-au transportat la CPU Mediaș. Din păcate, în urma rănilor suferite, tânărul a decedat.

Verificările polițiștilor au arătat că acesta nu deținea permis de conducere pentru vehicule pe drumurile publice.

Potrivit surselor Ora de Sibiu, mașina aparținea unui bărbat din județul Cluj.

FOTO: https://dincolodesport.eu/