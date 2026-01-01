anunț important de la hidroelectrica: vizează toți clienții

Hidroelectrica anunță că facturile emise în luna ianuarie vor ajunge cu întârziere la clienți, din cauza unui amplu proces de modernizare a sistemelor informatice. Compania precizează că nu este vorba despre probleme financiare sau blocaje, ci despre o investiție strategică în digitalizare.

Potrivit unui comunicat transmis de furnizorul de energie electrică, în perioada 1 ianuarie – 20 ianuarie 2026, Hidroelectrica implementează un nou sistem informatic, care presupune inclusiv migrarea bazelor de date ce gestionează relația cu clienții.

În acest interval, anumite operațiuni vor fi temporar afectate, printre care:

emiterea și corectarea facturilor;

reconcilierea soldurilor și alocarea plăților;

alte activități care implică accesarea sau modificarea bazelor de date.

Compania subliniază că plățile efectuate prin alte canale decât aplicația iHidro, precum transferurile bancare, realizate în perioada 1 – 15 ianuarie 2026, vor fi reflectate în soldurile clienților după finalizarea etapelor de migrare, fără a afecta în vreun fel drepturile contractuale ale acestora.

Hidroelectrica precizează că, pe toată durata implementării noilor sisteme informatice, activitatea de relaționare cu publicul va continua conform programului normal, iar clienții vor putea folosi în continuare toate canalele de comunicare.

„Aceste investiții în infrastructura IT sunt realizate în beneficiul direct al consumatorilor, pentru a asigura servicii moderne, sigure și adaptate cerințelor actuale”, mai transmite compania, care mulțumește clienților pentru înțelegere și dă asigurări că tranziția va avea un impact minim asupra activităților curente.