E deja o tradiție la Sibiu ca în Piața Mare să nu mai fie artificii de Revelion. Asta nu împiedică însă sibienii să aibp propriile focuri de artificii la miezul nopții. Rezultatul e un spectacol care arată foarte frumos vazut de deasupra orașului. Vă invităm să îl urmpăriți! La mulți ani și sănătate!
Ultima oră
- Artificiile sibienilor văzute din dronă 8 secunde ago
- Mii de sibieni au trăit cu bucurie trecerea în 2026 în Piața Mare. Au fost și dezamăgiți / foto video 35 de minute ago
- Autostrada A1 Sibiu – Pitești: Lucrările pe cel mai dificil lot, Boița – Cornetu, la final de decembrie. Compară cu lunile anterioare / video galerie 4 ore ago
- Autoturism parcat în fața porții, mistuit de flăcări în Miercurea Sibiului / foto 8 ore ago
- Doi atacanți de la Sibiu, în clasamentul ocaziilor ratate în campionat. Unul nu a reușit deloc să marcheze 9 ore ago