artificiile sibienilor văzute din dronă

E deja o tradiție la Sibiu ca în Piața Mare să nu mai fie artificii de Revelion. Asta nu împiedică însă sibienii să aibp propriile focuri de artificii la miezul nopții. Rezultatul e un spectacol care arată foarte frumos vazut de deasupra orașului. Vă invităm să îl urmpăriți! La mulți ani și sănătate!

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.