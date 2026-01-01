bilanțul animal life: peste 500 de animale salvate în 2025. 300 au deja un cămin

Anul 2025 a fost unul cu adevărat special pentru Animal Life Sibiu, organizație care a reușit să schimbe destinele a sute de animale abandonate, bolnave sau uitate în adăposturi. Potrivit datelor oferite de asociație, aproape 500 de câini și pisici au fost preluați de-a lungul anului, iar peste 300 dintre ei și-au găsit o familie.

Maria Cismaru, reprezentanta Animal Life Sibiu, spune că 2025 va rămâne un reper emoțional pentru întreaga echipă:

„2025 – anul în care așteptarea a luat sfârșit pentru mai multe animale din grija Animal Life. Anul speranței împlinite, în care câini care așteptau de ani de zile o familie și-au văzut, în sfârșit, visul devenit realitate.”

,,Oamenii nu mai caută doar căței mici și perfecți”

Printre cele mai emoționante adopții din acest an se numără povești ale unor câini care au petrecut ani întregi în adăpost. Keano a fost adoptat după 3 ani și jumătate, Katie după aproape doi ani, Lilou și Lucy după 3 ani, Flocke după doi ani, Stella după trei ani, iar Gina – veterana adăpostului – a așteptat nu mai puțin de 5 ani pentru șansa ei.

Toți acești câini au fost adoptați în România, un fapt care, spun reprezentanții asociației, arată o schimbare clară de mentalitate.

„Oamenii nu mai caută doar căței mici și perfecți. Încep să adopte cu sufletul, să vadă dincolo de vârstă, defecte sau handicap. Este dovada că lucrurile se schimbă”, a mai declarat Maria Cismaru.

Deși adopțiile internaționale, realizate cu sprijinul asociațiilor partenere din Germania, rămân în continuare numeroase și extrem de importante, adopțiile locale au o semnificație aparte pentru echipă, pentru că arată că schimbarea vine din comunitate.

Adopții emoționante și în rândul pisicilor

Anul 2025 a adus și povești impresionante din zona adopțiilor de pisici. Mai multe adopții duble au emoționat voluntarii: pui aruncați la gunoi și crescuți cu biberonul, frați cu dizabilități – precum Ben și Daisy, fiecare cu un singur ochi – sau pisici care nu erau înrudite, dar au fost adoptate împreună pentru a nu fi despărțite.

Un caz șocant a fost cel al cinci pisici abandonate într-un apartament insalubru, lăsate în urmă de chiriași. După luni de muncă, răbdare și recuperare, toate cele cinci au ajuns în familii.

„Adăposturile noastre sunt locul unde ajung animale victime ale accidentelor, bolilor, violenței și nepăsării. Animale fără un picior, fără un ochi, oarbe, surde sau bătrâne. Credem cu tărie că suntem șansa lor”, subliniază reprezentanta Animal Life Sibiu.

Cifre care înseamnă vieți salvate

Dincolo de emoție, cifrele vorbesc de la sine: aproape 500 de animale preluate în 2025, peste 300 de animale adoptate. „Dincolo de statistici, rămân viețile schimbate, frica transformată în iubire și suferința în siguranță. 2025 ne-a arătat că fiecare așteptare poate avea un final fericit”, a concluzionat Maria Cismaru.

Donează 3.5% din impozit asociaţiei Animal Life

Printr-un simplu formular poti sa directionezi catre ei bani din impozitul tau pe venit care altfel va merge la stat!

Tot ce trebuie sa faci este sa dai click pe butonul „Redirecționează” – completează și semnează-l online animallife.ro@gmail.com iar echipa lor se va ocupa să trimită formularul la ANAF.

Animal Life Sibiu poate fi susținut și prin donații lunare. Cu doar 2 euro (10 lei) pe lună, animalele din adăpost pot primi îngrijire, tratamente și sterilizări.