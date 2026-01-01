Începând cu 1 ianuarie 2026, românii resimt noi creșteri de prețuri, după ce au intrat în vigoare modificările fiscale prevăzute în Codul Fiscal.

Majorările vizează accizele aplicate carburanților, băuturilor alcoolice, produselor din tutun, dar și o serie de taxe și impozite locale, cu efect direct asupra costului vieții.

Accizele la alcool și carburanți, din nou majorate

Potrivit Libertatea, anul 2026 debutează cu a doua rundă de majorări de accize într-un interval de doar șase luni, după ajustările operate în vara anului 2025.

În cazul băuturilor alcoolice, noile valori ale accizelor sunt mai ridicate pe toate categoriile:

Berea este taxată cu 5,83 lei/hectolitru/grad Plato, față de 5,3 lei anterior.

Vinurile au o acciză de 11 lei/hectolitru, comparativ cu 10 lei/hectolitru în 2025.

Pentru vinurile spumoase, acciza ajunge la 83,81 lei/hectolitru, de la 76,19 lei.

Alcoolul etilic este impozitat cu 5.848,49 lei/hectolitru alcool pur, în creștere de la 5.316,81 lei.

Producătorii din micile distilerii plătesc o acciză de 2.924,23 lei/hectolitru alcool pur, față de 2.658,39 lei anterior.

Scumpiri sunt anunțate și la pompă. Acciza pentru benzina fără plumb crește la 3.059,80 lei/1.000 de litri, iar pentru benzina cu plumb la 3.598,98 lei/1.000 de litri. Motorina este, la rândul ei, mai scumpă din punct de vedere fiscal, cu o acciză de 2.804,29 lei/1.000 de litri.

Specialiștii estimează că aceste majorări se traduc într-o creștere de aproximativ 30-33 de bani pe litru, ceea ce înseamnă un cost suplimentar de circa 15-16 lei pentru un plin de 50 de litri.

Țigările și băuturile cu zahăr, taxate mai dur

De la începutul anului, acciza pentru 1.000 de țigarete urcă la 718,97 lei, față de 687,97 lei în 2025. Sunt majorate și taxele aplicate produselor alternative, precum lichidele pentru țigări electronice sau pouch-urile cu nicotină.

În același timp, statul aplică accize mai mari pentru băuturile nealcoolice care conțin zahăr. Produsele cu un conținut de 5-8 grame de zahăr/100 ml sunt taxate cu 48,4 lei/hectolitru, iar cele care depășesc acest prag ajung la 72,6 lei/hectolitru.

Impozite locale mai mari și taxe suplimentare

Modificările fiscale publicate în Monitorul Oficial aduc și creșteri ale impozitelor locale, prin indexarea acestora cu rata inflației și prin revizuirea valorilor impozabile pentru anumite tipuri de clădiri și terenuri.

Taxă nouă pentru coletele din afara UE

O noutate fiscală o reprezintă introducerea unei taxe de 25 de lei pentru coletele expediate din state din afara Uniunii Europene, dacă valoarea declarată este sub 150 de euro. Măsura afectează comenzile plasate pe platforme internaționale de comerț online.

Potrivit legislației, taxa nu este achitată direct de cumpărător, ci de comerciant sau de platforma online, în cazul în care aceasta are sediul în afara UE.

Energie electrică, ușor mai scumpă

Tot de la 1 ianuarie 2026, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei actualizează tarifele reglementate pentru transportul și distribuția energiei electrice. Impactul estimat este unul moderat, de câțiva bani pe kilowatt-oră, diferențiat în funcție de operator și de zona de distribuție.

Autoritățile susțin că noile măsuri fiscale urmăresc alinierea la politicile europene și creșterea veniturilor bugetare, însă efectele se vor reflecta direct în cheltuielile curente ale populației.