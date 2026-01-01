cod galben de ninsori și vânt intens în sudul județului sibiu

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare de COD GALBEN de vreme rea, care cuprinde și sudul județului Sibiu, în special zona montană și submontană.

Interval de valabilitate informare: 01 ianuarie, ora 10:30 – 03 ianuarie, ora 10:00

Interval COD GALBEN: 1 ianuarie, ora 23:00 – 2 ianuarie, ora 18:00

Vremea în județul Sibiu

În zona montană a județului Sibiu, vor predomina ninsorile, cu depunerea unui strat de zăpadă de 5-15 cm, iar la altitudini mai mari pot apărea viscol și vizibilitate redusă. Vântul va avea intensificări semnificative, cu rafale ce pot depăși 70-80 km/h, iar pe crestele montane pot ajunge chiar la 90-100 km/h.

Local, există risc de polei, în special în zonele submontane și pe drumurile din apropierea masivelor montane.

Restul județului Sibiu

Zonele joase ale județului se află sub informare meteorologică, cu precipitații mixte, intensificări temporare ale vântului de 40-50 km/h și acumulări de apă ce pot ajunge la 20-30 l/mp.

Meteorologii anunță că precipitațiile vor continua și după acest interval, până spre data de 8 ianuarie, existând posibilitatea acumulării unor cantități mai însemnate de apă și zăpadă, în funcție de zonă.

Autoritățile recomandă prudență sporită, în special pentru cei care intenționează să se deplaseze în zona montană a județului Sibiu, unde condițiile meteo pot deveni dificile într-un timp scurt.

FOTO Cabana Iancu Jina