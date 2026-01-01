fc hermannstadt continuă transferurile: "mai vin 2-3 jucători"

Acționarul principal al lui FC Hermannstadt, Claudiu Rotar a anunțat că la echipa sibiană vor mai veni minim 2-3 jucători în această iarnă.

Cu obiectivul de ieși din subsolul clasamentului, FC Hermannstadt a parafat primele două transferuri ale iernii, mijlocașul Eduard Florescu (28 de ani) de la Unirea Slobozia și fundașul central Bozhidar Chorbadzhiyski (30 de ani).

„Mai trebuie să aducem 2-3 jucători. Nu va fi o reconstrucție, încă e devreme”, a spus Claudiu Rotar, pentru Sport.ro.

Plecările, decise după cantonament

Dorinel Munteanu este cel care va decide plecările, însă aceastea vor fi finalizate după cantonamentul din iarnă.

”O să fie decizia lui Dorinel, cred că după cantonament, după ce-și vede lotul, cred că va zice atunci ce-i mai trebuie și ce nu-i mai trebuie” a mai afirmat Claudiu Rotar.

Sibienii au reziliat deocamdată cu fundașul Vahid Selimovic, dar probabil vor mai fi plecări dintre mijlocași și atacanți, pentru a face loc pe listă celor care vor veni. Nu este exclus să mai fie plecări și din rândul fundașilor, pentru că Dorinel Munteanu a schimbat sistemul și va juca doar cu două stoperi.