fc hermannstadt nu a primit niciun ban pentru transferul lui ianis stoica. ”așteptăm răspunsul de la fifa”

FC Hermannstadt nu a primit încă prima tranșă din vânzarea lui Ianis Stoica la Amadora (Portugalia) și așteaptă în aceste zile decizia FIFA, la memoriul depus de sibieni.

Sibiul a realizat ce amai importantă tranzacție a clubului în vara anului 2025, când l-a cedat pe Ianis Stoica la Estrela Amadora, în Portugalia, pentru 1,3 milioane de euro, în trei tranșe. Din această sumă, sibienii achită 500.000 euro la FCSB, dar și comisionul fostului antrenor, Marius Măldărășanu, însă rămân cu un plus important, de circa 650.000 euro.

Portughezii de la Amadora nu au plătit nici măcar prima tranșă, pe care ar fi trebuit să o achite în august 2025, astfel că Sibiul a depus în octombrie memoriu la FIFA. Pentru această întârziere, portughezii riscă interdicție la transferuri, dar și penalizări de până la 5 la sută din valoarea sumei de transfer.

Acționarul clubului sibian, Claudiu Rotar a dezvăluit că Amadora nu a plătit încă niciun ban. „I-am dat la FIFA, așteptăm să ne vină răspunsul și să încasăm banii. N-am primit niciun ban. Sunt dați la FIFA, în ianuarie ar trebui să încasăm tranșa din august și o să fie o întârziere de vreo 4-5 luni între tranșe. Vor avea penalizări, o să aibă interdicție la transferuri, că nu plătesc. Penalizările le-a pus FIFA, dar nu pot fi mai mult de 5% pe an”, a spus Claudiu Rotar, pentru Sport.ro.

Ianis Stoica a evoluat deja în 16 partide pentru cei de la Estrela Amadora, reușind să înscrie de două ori și să ofere alte două pase decisive.