gripa se răspândește rapid în județul sibiu: peste 240 de cazuri într-o singură săptămână

Ultima săptămână completă de raportare a activității virale din 2025 indica o creștere semnificativă a cazurilor de gripă în județul Sibiu, în timp ce infecțiile respiratorii acute și pneumopatiile sunt în scădere.

Vestea bună este că, în pofida evoluției virusurilor, nu a fost înregistrat niciun deces.

Potrivit datelor Direcției de Sănătate Publică Sibiu, în perioada 22-28 decembrie 2025 au fost raportate 248 de cazuri de gripă, cu 117 mai multe față de săptămâna anterioară și cu 146 peste nivelul înregistrat în perioada similară a anului 2024. Dintre acestea, șapte cazuri au fost confirmate prin teste PCR, pacienții necesitând internare (4 bărbați și 3 femei, cu vârste între 19 și 84 de ani, media fiind de 60 de ani).

Cele mai multe îmbolnăviri s-au înregistrat la copiii cu vârste între 5 și 14 ani, iar formele de boală au fost, în majoritate, ușoare și medii. Totuși, în aproape 21% din cazuri a fost necesară internarea, cel mai frecvent la persoane cu vârsta de peste 65 de ani. Spre deosebire de sezonul gripal trecut, când în aceeași perioadă se înregistra deja primul deces, în acest sezon nu a fost raportată nicio pierdere de vieți omenești.

Un aspect pozitiv remarcat de autorități este creșterea numărului de persoane vaccinate antigripal. Până în prezent, 27.297 de sibieni au ales să se imunizeze în acest sezon.

”Insistăm pe respectarea măsurilor de protecție atât în ceea ce privește propria persoană cât și în ceea ce îi privește pe cei din jurul nostru, mai ales dacă sunt persoane încadrate în categoriile vulnerabile! Cu o creștere a numărului de îmbolnăviri de 52,82% față de săptămâna anterioară, constatăm că suntem practic în cea de-a treia săptămână consecutivă de monitorizare, în care numărul de îmbolnăviri se dublează față de cel înregistrat cu 7 zile înainte. Este un semn clar că, așa cum se întâmplă la nivel național, ba chiar la nivel european, ne confruntăm cu o formă virus care se transmite extrem de ușor și care evoluează rapid. Gripa nu e o simplă răceală! În lipsa vaccinării, a unui sistem imunitar puternic, ori a intervenției terapeutice prompte, în cazul persoanelor aflate în categorii de risc, formele de boală pot căpăta aspect sever și pot duce la pierderi de vieți omenești! Tocmai de aceea, facem apel la toți sibienii, indiferent de vârstă, să dea dovadă de responsabilitate, mai ales în perioada următoare”, a declarat directorul executiv al DSP Sibiu, Horațiu Cojocaru.

Pe lângă purtarea măștii și respectarea regulilor de igienă a tusei, strănutului și mâinilor, DSP Sibiu recomandă autotestarea de la primele simptome, prezentarea la medicul de familie și urmarea tratamentului prescris. Prezentarea la Unitatea de Primiri Urgențe este indicată doar în cazurile grave, pentru a nu suprasolicita sistemul medical, deja afectat în perioada sărbătorilor. De asemenea, se recomandă limitarea vizitelor la pacienții internați și respectarea strictă a măsurilor de protecție în unitățile medicale.

În aceeași perioadă de raportare, au fost înregistrate 933 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare, cu 796 mai puține decât în săptămâna precedentă. Formele de boală au fost ușoare, fiind necesară internarea doar în 32 de cazuri. Cele mai multe îmbolnăviri au fost raportate la copiii cu vârste între 5 și 14 ani, iar cele mai multe internări s-au înregistrat la sugarii sub un an.

Totodată, au fost raportate 227 de cazuri de pneumopatii, în scădere cu 114 față de săptămâna anterioară și cu 17 mai puține decât în perioada similară a sezonului trecut. Deși nu s-au înregistrat decese, boala a afectat în special persoanele cu vârsta de peste 65 de ani, pentru care a fost necesară frecvent internarea.

De la începutul monitorizării activității virale, în 29 septembrie, și până în 28 decembrie 2025, la nivelul județului Sibiu au fost înregistrate 493 de cazuri de gripă (17 confirmate PCR, toate cu virus gripal de tip A), 18.114 cazuri de infecții respiratorii acute și 3.463 de cazuri de pneumopatii.