mașină în flăcări lângă șeica mare: s-a făcut scrum de a revelion / video

O mașină s-a făcut scrum chiar în noaptea dintre ani, lângă localitatea sibiană Șeica Mare.

Potrivit primelor date, incendiul s-a manifestat la întregul autoturism, distrugându-l în totalitate. Ceilalți participanți la trafic au încercat să-l stingă, însă stingătoarele nu au fost suficiente. Mai multe echipaje de pompieri au intervenit la fața locului și au reușit să lichideze focul.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit.