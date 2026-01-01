mii de sibieni au trăit cu bucurie trecerea în 2026 în piața mare. au fost și dezamăgiți / foto video

Sibienii au sărbătorit trecerea în Noul An în Piața Mare, aducând cu ei sticle de șampanie, voie bună și dorința de distracție, așa cum se obișnuiește în fiecare an.
La miezul nopții, în Piața Mare, plină până la refuz, ultimele secunde ale anului au fost numărate de pe scenă, iar cei prezenți au deschis sticle de șampanie și și-au urat „La mulți ani!”.
Totuși, unii spectatori s-au declarat dezamăgiți de lipsa focurilor de artificii și a spectacolelor cu drone, considerate de mulți drept punctul culminant al evenimentului.
Pe scenă vor urca să concerteze trupa Cargo și formația Funky Drop.
