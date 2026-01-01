povestea flaviei, profesoara care a renunțat la învățământul clasic și le face gramatica mai ușoară copiilor

Flavia Lascu este profesoară-formator de Limba română, din Sibiu, și lucrează în prezent independent cu elevi de toate vârstele. Pasiunea pentru Limba și Literatura Română a apărut devreme, dar a prins contur în gimnaziu, datorită unui profesor care a știut să o provoace.

Pentru mulți elevi, gramatica este o „sperietoare”, un obstacol greu de trecut. Pentru Flavia Lascu, profesoară-formator din Sibiu, gramatica este însă un prieten loial, o lume care poate fi înțeleasă și transformată într-un sprijin pe viață. „Am fost mereu pasionată de Limba și Literatura Română, dar a fost nevoie de un imbold. În clasa a VI-a, domnul profesor Emil Miheț mi-a spus că «mai e mult până departe», iar asta m-a ambiționat să demonstrez că acest «departe» este relativ”, spune Flavia Lascu.

A urmat liceul la profil filologie, la Grupul Școlar „Horea, Cloșca și Crișan” din Abrud, iar apoi Facultatea de Litere și Arte din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu. „Fără Dumnealui, probabil nu scriam niciun rând. Nu contenesc să îi mulțumesc”, afirmă profesoara.

Pentru Flavia Lascu, cuvintele au fost dintotdeauna un refugiu, însă scrisul a devenit esențial într-un moment dificil din viața sa, în perioada studenției. „Atunci am pus mâna pe creion și am început să îmi descarc suferința pe foaie”, mărturisește ea.

„Prietenii Gramaticii”, o carte născută din lucrul cu elevii

Ideea „poveștilor gramaticale” a venit direct din sala de clasă. „Copiii mei, adică elevii mei, m-au inspirat. Am simțit să scriu o carte cu povești prin care să înțeleagă mai ușor morfologia și sintaxa Limbii Române”, explică Flavia Lascu.

Cartea „Prietenii Gramaticii” a fost publicată în luna mai, la Editura Letras. „Nu mică mi-a fost uimirea când editura a luat în considerare manuscrisul și l-a publicat. Sper să fie de folos cât mai multor elevi”, spune profesoara.

Din experiența ei, dificultățile apar atunci când gramatica nu este explicată logic de la început. „Gramatica ne poate fi cel mai bun prieten sau cel mai mare dușman. Dacă nu este înțeleasă de la început, apar lacune care, cu timpul, se transformă într-o prăpastie”, afirmă Flavia Lascu.

„La mine nu se pică!”

Flavia Lascu a decis să părăsească sistemul clasic de învățământ și să lucreze independent, pentru a avea mai mult timp și flexibilitate pentru elevi. „Am ales să lucrez cu toți elevii care au nevoie de mine. Nu i-am cernut printr-o sită invizibilă”, spune ea.

Motto-ul sub care lucrează este clar: „La mine nu se pică!”. „Vin temători, timizi, și pleacă după multe îmbrățișări, cu zâmbetul pe buze. Nu am avut niciun copil care să nu fi promovat examenele și voi lupta să nu am nici de acum înainte”, adaugă profesoara.

Metoda ei se bazează pe exemple din viața de zi cu zi și pe apropierea de universul copiilor. „Exemplele distractive și de interes pentru generația lor captează atenția. Odată ajunși acolo, gramatica nu mai e un «monstru cu șapte capete»”, explică Flavia Lascu.

Elevii, încurajați să publice cărți

Pe lângă pregătirea elevilor pentru examene, profesoara îi sprijină și pe cei care vor să își publice propriile scrieri. „Lucrez cu elevi care doresc să își publice broșurile sau cărțile. Tot ce ține de procesul de publicare cade în seama mea și o fac cu tot sufletul”, spune ea.

În prezent, Flavia Lascu lucrează la un ghid pentru absolvenții de gimnaziu, la partea a doua a volumului „Prietenii Gramaticii”, dar și la un nou roman. Recent, a publicat „În brațele Iadului”, lansat la Târgul de Carte Gaudeamus.

Părinții pot apela la ea prin recomandări sau online. „Sunt la un click distanță pe rețelele de socializare. Contul de TikTok «Profa de română» este o modalitate prin care încerc să îi atrag pe copii spre materie”, spune Flavia Lascu.