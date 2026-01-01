sistemul de evidență a salariaților trece complet pe online. revisal dispare

Începând de joi, 1 ianuarie 2026, Reges Online a devenit oficial singurul registru digital utilizat pentru evidența salariaților din România.

Sistemul Revisal a fost dezactivat complet, iar raportarea contractelor individuale de muncă se face exclusiv prin noua platformă.

Potrivit Mediafax, trecerea la Reges Online reprezintă un pas major în procesul de digitalizare a relațiilor de muncă, autoritățile urmărind creșterea transparenței și eficientizarea comunicării dintre angajatori și instituțiile statului.

Odată cu intrarea în vigoare a noului sistem, toți angajatorii, indiferent de mărime sau domeniul de activitate, au obligația de a-și crea conturi în Reges Online. Aceștia trebuie să introducă în platformă datele aferente contractelor individuale de muncă active care nu se regăsesc în baza de date a fostului Revisal.

Totul în format digital

Prin Reges Online, toate operațiunile legate de angajare, modificare sau încetare a contractelor de muncă se realizează exclusiv în format digital. Platforma permite raportarea în timp real, eliminând întârzierile și reducând riscul erorilor sau al raportărilor incomplete.

Inspecția Muncii subliniază că noul registru aduce avantaje atât pentru angajatori, cât și pentru salariați. Sistemul oferă acces securizat, protecție sporită a datelor și o evidență clară a istoricului contractual.

Un element de noutate important este accesul direct al salariaților la informațiile din propriile contracte de muncă. Aceștia pot verifica datele înregistrate fără a mai depinde exclusiv de documentele furnizate de angajatori, măsură care contribuie la consolidarea drepturilor angajaților și la reducerea situațiilor de neconformitate.

Autoritățile avertizează că neînscrierea în Reges Online sau nerespectarea obligațiilor de raportare poate atrage sancțiuni severe. Amenzile prevăzute de legislația în vigoare pot ajunge între 15.000 și 20.000 de lei, în funcție de gravitatea abaterilor constatate.

Inspecția Muncii recomandă angajatorilor să finalizeze cât mai rapid tranziția către noul sistem și să verifice cu atenție corectitudinea și actualizarea datelor introduse în Reges Online, pentru a evita sancțiunile și eventualele probleme legale.

FOTO evz.ro