tragedie de revelion într-o stațiune de schi din elveția: mai mulți morți și răniți / video

Mai multe persoane au murit și altele au fost rănite în urma unei explozii urmate de un incendiu, produsă în noaptea de Revelion într-un bar din stațiunea de schi de lux Crans-Montana, din Alpii elvețieni.

Explozia s-a produs în jurul orei locale 1:30, în barul Le Constellation Bar and Lounge, un local popular printre turiști, în timp ce peste alte 100 de persoane sărbătoreau trecerea în Noul An. Deflagrația a fost urmată de un incendiu violent, care a cuprins rapid clădirea.

Imaginile difuzate de mass-media elvețiană arată clădirea cuprinsă de flăcări și numeroase echipaje de intervenție la fața locului. La Crans-Montana au fost mobilizate echipe de poliție, pompieri și ambulanțe, inclusiv din alte cantoane, precum și mai multe elicoptere de salvare.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Autoritățile au izolat complet zona și au instituit o zonă de interdicție aeriană deasupra stațiunii. Operațiunea de intervenție era încă în desfășurare în cursul dimineții, iar incendiul a fost adus sub control în primele ore ale zilei.

Până la această oră, autoritățile nu au putut oferi date oficiale privind numărul exact al morților, răniților sau al persoanelor rănite grav. O anchetă a fost deschisă pentru a stabili cauza exploziei.

FOTO: https://thenightly.com.au/