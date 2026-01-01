tunelurile de pe a1 sibiu–pitești avansează: vești bune și despre ”ciotul” lipsă de pe sectorul deva - lugoj

Asociația Construim România (ASCORO) a prezentat, în ultima zi a anului, o serie de estimări privind finalizarea tunelurilor de autostradă aflate în lucru în România. Potrivit organizației, primul tunel veritabil de autostradă din țară, aflat pe secțiunea 4 a autostrăzii A1 Sibiu – Pitești, ar urma să fie deschis traficului în august 2026.

Este vorba despre Tunelul Momaia, situat între Curtea de Argeș și Tigveni, construit de compania Porr. Tunelul are o lungime de aproximativ 1,3 kilometri, structura și calea de rulare sunt finalizate, iar stadiul lucrărilor a ajuns la circa 90%.

ASCORO arată că anul 2025 marchează o premieră pentru infrastructura rutieră din România, fiind primul an în care se lucrează concomitent la mai multe tuneluri veritabile de autostradă, în special pe A1 Sibiu – Pitești și, într-o fază incipientă, pe A3 Transilvania.

Pe autostrada A1, alte lucrări importante sunt în desfășurare. Tunelurile „pentru urși” dintre Deva și Lugoj, cu lungimi de 400 de metri și 1,8 kilometri, au un progres de aproximativ 50%, iar deschiderea traficului este estimată pentru finalul anului 2026 sau, cel târziu, în 2027.

Pe lotul 2 al A1 Sibiu – Pitești, pe Valea Oltului, se lucrează la Tunelul Robești, de 900 de metri, aflat în faza de excavații. Un al doilea tunel, Boița 1, a fost recent autorizat, urmând să înceapă lucrările subterane. Pentru celelalte tuneluri de pe acest lot, acordul de mediu este așteptat în trimestrul al doilea din 2026. Dacă nu vor apărea blocaje suplimentare, cele șapte tuneluri de pe acest sector ar putea fi finalizate în perioada 2030–2031.

Cel mai lung tunel de pe A1 Sibiu – Pitești ar urma să fie Tunelul Poiana, de 1,7 kilometri, pe lotul 3. Acesta va fi executat cu tehnologia TBM, similară celei utilizate la metroul din București. Piesele pentru utilajul de forare sunt în curs de livrare din Italia, iar darea în trafic este estimată pentru intervalul 2028–2029.

În ceea ce privește Autostrada A3 Transilvania, Tunelul Meseș, cu o lungime de aproximativ 2,9 kilometri, va fi cel mai lung tunel rutier realizat până acum în România. În prezent sunt în desfășurare forajele geotehnice, iar o eventuală deschidere a traficului este estimată pentru anul 2032, termen confirmat și de premierul Ilie Bolojan.

ASCORO subliniază că execuția tunelurilor presupune constrângeri tehnice majore și necesită răbdare. Ritmul lucrărilor este limitat de accesul în subteran și de condițiile geologice, iar tunelurile mai lungi de un kilometru necesită, de regulă, cel puțin patru-cinci ani pentru finalizare, incluzând studiile și proiectarea.

Specialiștii atrag atenția că tunelurile nu trebuie evitate, dar nici realizate în exces, având în vedere costurile mari de execuție, întreținere și riscurile geotehnice. În anumite situații, realizarea mai multor tuneluri scurte poate fi o soluție mai eficientă decât construcția unuia singur, de mari dimensiuni.