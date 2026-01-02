a murit șuier, câine polițist antrenat la sibiu, folosit în misiuni în toată țara. ieșise la pensie doar de un an

Centrul Chinologic Sibiu anunță astăzi, 2 ianuarie, cu profundă tristețe, despărțirea de Șuier, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați câini polițiști din România.

Câinele polițist a dat dovadă de profesionalism în toate misiunile de căutare și prindere a răufăcătorilor sau a substanțelor interzise. De asemenea, a participat cu succes la operațiuni de căutare a persoanelor dispărute.

Plecarea sa survine la doar un an după “ieșirea la pensie”, fapt care face pierderea cu atât mai greu de acceptat pentru toți cei care l-au cunoscut și au lucrat alături de el.

“Șuier a fost mai mult decât un partener de intervenție: a fost un coleg loial, echilibrat și de încredere, un exemplu de disciplină și curaj, respectat de toți cei care au lucrat alături de el. Transmitem sincere condoleanțe conductorului și întregii echipe care i-a fost aproape de-a lungul anilor. Respectul nostru pentru serviciul său rămâne deplin, iar amintirea lui va rămâne parte din istoria și spiritul Centrului Chinologic.” transmit reprezentanții Centrul Chinologic Sibiu