anii ’70 și ’80 revin în locuințele sibienilor: tendințele de design interior pentru 2026

Anul 2026 aduce o transformare clară în designul interior, trecând de la minimalismul și confortul care au dominat 2025 către spații cu siluete sculpturale, culori vibrante și elemente vizuale puternice. Designerul de interior din Sibiu, Andreea Bârsan, subliniază că tendințele viitoare pun accent pe combinarea funcționalității cu estetica, dar și pe libertatea de exprimare a personalității prin amenajarea locuinței.

„Designul interior devine un mijloc de comunicare vizuală. În 2026, fiecare colț al casei poate transmite creativitate, individualitate și stil propriu. Texturile, volumele și culorile nu mai sunt doar detalii decorative, ci elemente care definesc atmosfera și identitatea spațiului”, explică Andreea Bârsan.

Tendințele cheie pentru 2026

În 2026, mobilierul și obiectele de design capătă volume arhitecturale și forme surprinzătoare, combinând piese supradimensionate cu detalii precise, pentru un impact vizual și un dinamism aparte în încăperi.

Culorile devin mai vibrante, iar contrastele îndrăznețe și texturile neobișnuite transformă pereții, textilele și decorațiunile în adevărate puncte de atracție. Influențele retro, preluate din anii ’70 și ’80, sunt reinterpretate modern și integrate armonios, aducând un aer nostalgic, dar adaptat stilului contemporan.

„Tendințele din 2026 subliniază dorința de libertate stilistică și individualitate. Este momentul să experimentăm, să combinăm influențele trecutului cu materiale și tehnologii noi, creând spații unice și memorabile”, adaugă designerul sibian.

Materialele joacă un rol central în definirea spațiului: combinațiile între fibre naturale și materiale inovatoare asigură confort și sustenabilitate, fără a sacrifica designul. Accesoriile statement – de la corpuri de iluminat și obiecte decorative, până la piese de mobilier surprinzătoare – devin elemente esențiale care transformă și completează atmosfera încăperii. În același timp, tehnologia și inovația se integrează subtil în spații, prin finisaje speciale și materiale smart, care combină estetica cu funcționalitatea.

„Designul interior nu mai este doar despre mobilă sau decor, ci despre exprimarea unei identități vizuale și despre curajul de a transforma spațiul într-o experiență personală. 2026 va fi anul expresivității, al impactului vizual și al creativității în amenajarea locuinței”, conchide Andreea Bârsan.