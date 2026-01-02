calendar școlar 2026: când începe școala, vacanțele și simularea pentru bac

Anul școlar 2025-2026 continuă cu Modulul 3, după încheierea vacanței de iarnă.

Aceasta a început în decembrie și s-a încheiat pe 7 ianuarie 2026, iar prima zi de școală din modulul 3 este joi, 8 ianuarie. Vacanța de iarnă a avut 18 zile, iar până la debutul modulului trei, elevii au parcurs deja 121 de zile de cursuri.

Structura Modulului 3 și vacanța de schi

Modulul 3 se desfășoară între 8 ianuarie și 6 februarie 2026, cu posibilitatea de prelungire până pe 13 sau 20 februarie, la decizia inspectoratelor școlare județene sau a municipiului București.

Vacanța de schi are o durată de o săptămână și poate fi programată în intervalul 9 februarie – 1 martie 2026, tot la decizia inspectoratelor.

Modulul 4 începe între 16 februarie și 2 martie 2026, în funcție de fiecare județ, și se încheie pe 3 aprilie 2026. În această perioadă au loc și simulările pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat.

Vacanțe importante în 2026

Vacanța de primăvară / Paște: 4 aprilie – 14 aprilie 2026

Modulul 5: 15 aprilie – 19 iunie 2026

Vacanța de vară: 20 iunie – 6 septembrie 2026

Elevii din clasele a V-a vor primi primele burse de merit pe 20 ianuarie 2026, calculate pe baza mediilor din primele două module.

Când se termină școala în 2026

Clasele a XII-a, a XIII-a: 5 iunie 2026

Clasa a VIII-a: 12 iunie 2026

Licee tehnologice și învățământ profesional: 26 iunie 2026

Învățământ postliceal: conform planurilor-cadru

Școala altfel și Săptămâna verde

Programele naționale „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se desfășoară între 8 septembrie 2025 și 3 aprilie 2026, pe perioade de 5 zile lucrătoare, planificate de fiecare unitate de învățământ. Pentru liceele tehnologice și profesional, acestea includ și activități practice.

Simulările examenelor 2026

Evaluarea Națională – clasa a VIII-a:

16 martie: Limba și literatura română

17 martie: Matematică

18 martie: Limba maternă

30 martie: Comunicare rezultate

Simulare Bacalaureat 2026:

23 martie: Limba și literatura română (Proba E.a)

24 martie: Proba obligatorie profil (E.c)

25 martie: Proba la alegere profil și specializare (E.d)

26 martie: Limba și literatura maternă (E.b)

3 aprilie: Rezultatele

Examenele naționale 2026