calendar școlar 2026: când începe școala, vacanțele și simularea pentru bac

Anul școlar 2025-2026 continuă cu Modulul 3, după încheierea vacanței de iarnă.
Aceasta a început în decembrie și s-a încheiat pe 7 ianuarie 2026, iar prima zi de școală din modulul 3 este joi, 8 ianuarie. Vacanța de iarnă a avut 18 zile, iar până la debutul modulului trei, elevii au parcurs deja 121 de zile de cursuri.
Structura Modulului 3 și vacanța de schi
Modulul 3 se desfășoară între 8 ianuarie și 6 februarie 2026, cu posibilitatea de prelungire până pe 13 sau 20 februarie, la decizia inspectoratelor școlare județene sau a municipiului București.
Vacanța de schi are o durată de o săptămână și poate fi programată în intervalul 9 februarie – 1 martie 2026, tot la decizia inspectoratelor.
Modulul 4 începe între 16 februarie și 2 martie 2026, în funcție de fiecare județ, și se încheie pe 3 aprilie 2026. În această perioadă au loc și simulările pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat.
Vacanțe importante în 2026
- Vacanța de primăvară / Paște: 4 aprilie – 14 aprilie 2026
- Modulul 5: 15 aprilie – 19 iunie 2026
- Vacanța de vară: 20 iunie – 6 septembrie 2026
Elevii din clasele a V-a vor primi primele burse de merit pe 20 ianuarie 2026, calculate pe baza mediilor din primele două module.
Când se termină școala în 2026
- Clasele a XII-a, a XIII-a: 5 iunie 2026
- Clasa a VIII-a: 12 iunie 2026
- Licee tehnologice și învățământ profesional: 26 iunie 2026
- Învățământ postliceal: conform planurilor-cadru
Școala altfel și Săptămâna verde
Programele naționale „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se desfășoară între 8 septembrie 2025 și 3 aprilie 2026, pe perioade de 5 zile lucrătoare, planificate de fiecare unitate de învățământ. Pentru liceele tehnologice și profesional, acestea includ și activități practice.
Simulările examenelor 2026
Evaluarea Națională – clasa a VIII-a:
- 16 martie: Limba și literatura română
- 17 martie: Matematică
- 18 martie: Limba maternă
- 30 martie: Comunicare rezultate
Simulare Bacalaureat 2026:
- 23 martie: Limba și literatura română (Proba E.a)
- 24 martie: Proba obligatorie profil (E.c)
- 25 martie: Proba la alegere profil și specializare (E.d)
- 26 martie: Limba și literatura maternă (E.b)
- 3 aprilie: Rezultatele
Examenele naționale 2026
- Evaluarea Națională: începe pe 22 iunie 2026, cu proba la Limba și literatura română
- Bacalaureat: probele scrise se desfășoară între 29 iunie – 3 iulie, iar rezultatele inițiale apar pe 7 iulie 2026
Ultima oră
- Mesaj în noul an al primarului din Mihăileni: „Viitorul nu se așteaptă, viitorul se construiește” / video 53 de minute ago
- A murit Șuier, câine polițist antrenat la Sibiu, folosit în misiuni în toată țara. Ieșise la pensie doar de un an 2 ore ago
- Două noi decese provocate de gripă, raportate într-o singură săptămână 2 ore ago
- Anii ’70 și ’80 revin în locuințele sibienilor: tendințele de design interior pentru 2026 3 ore ago
- Incendiu devastator la o casă din Blăjel: intervenția a durat 3 ore / foto 4 ore ago