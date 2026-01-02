doi turiști, la un pas să fie spulberați de o avalanșă în zona bâlea lac / video

În cursul zilei de astăzi, 2 ianuarie, în Munții Făgăraș, în zona Bâlea Lac, s-a produs o avalanșă de mari dimensiuni, declanșată accidental de doi schiori aflați în perimetrul cunoscut sub denumirea „Balcoane”.
Masa de zăpadă a avut o cale de rulare de peste 300 de metri, pornind din zona superioară a versantului și ajungând dincolo de zona chioșcurilor de la Bâlea Lac. Din fericire, cei doi schiori nu au fost surprinși de avalanșă și nu au suferit leziuni, reușind să se retragă în siguranță.
Reprezentanții Salvamont Sibiu transmit că situația din teren este monitorizată permanent și fac apel la prudență maximă în zonele alpine din Munții Făgăraș.
Potrivit unei solicitări Ora de Sibiu, șeful Salvamont Sibiu, Dan Popescu, a declarat că accesul pe traseele turistice situate la peste 1.800 de metri se face doar pe propria răspundere. Acestea sunt oficial închise, însă cei care doresc le pot folosi. Salvamontiștii fac constant recomandări și informări, însă, din punct de vedere legal, nu există sancțiuni sau restricții pentru turiștii care își asumă riscul.
Recomandări Salvamont Sibiu
- Verificarea buletinului nivometeorologic înainte de orice activitate montană
- Evitarea practicării sporturilor de iarnă la altitudini de peste 1.800 m, unde riscul de avalanșă este ridicat
- Respectarea traseelor marcate și a indicațiilor salvatorilor montani
Salvatorii montani avertizează că instabilitatea stratului de zăpadă poate genera evenimente similare și recomandă responsabilitate în desfășurarea activităților de iarnă.
