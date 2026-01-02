două noi decese provocate de gripă, raportate într-o singură săptămână

Două noi decese confirmate cu virusul gripal au fost raportate în România săptămâna trecută, bilanțul total al deceselor din actualul sezon gripal ajungând la trei, potrivit datelor transmise de Institutul Național de Sănătate Publică.

Conform informațiilor oficiale, în perioada 22-28 decembrie au fost comunicate două decese noi confirmate cu virus gripal. Astfel, de la începutul sezonului au fost înregistrate trei decese, dintre care două au fost cauzate de virus gripal de tip A, subtip H1, și unul de virus gripal de tip A, subtip H3.

Toate persoanele decedate aveau vârsta de peste 65 de ani și proveneau din județele Buzău, Cluj și Constanța.

Potrivit Mediafax, în aceeași perioadă, specialiștii INSP au raportat 12.630 de cazuri de gripă clinică la nivel național, în creștere față de cele 11.174 de cazuri înregistrate în săptămâna precedentă. Numărul este de trei ori mai mare comparativ cu aceeași săptămână a sezonului trecut și de 4,8 ori peste media ultimilor cinci ani.

Cazuri de gripă clinică au fost raportate din toate județele țării, cele mai multe fiind înregistrate în București – 1.475 de cazuri, urmat de județele Cluj (903), Buzău (739), Constanța (693), Prahova (658), Bihor (656) și Suceava (639).

De asemenea, 104 cazuri de gripă au fost confirmate prin analize de laborator. Dintre acestea, 67 au fost identificate cu virus gripal AH3, 12 cu virus gripal AH1, iar 25 cu virus gripal A nesubtipat. De la începutul sezonului, în România au fost raportate 398 de cazuri de gripă confirmate de laborator.

Datele oficiale mai arată că, până în prezent, au fost efectuate peste 1,2 milioane de vaccinări antigripale la nivel național.

