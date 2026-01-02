fc hermannstadt se reunește sâmbătă: pleacă în cantonament cu avionul

FC Hermannstadt se reunește sâmbătă dimineața la Aeroportul din Sibiu și va pleca direct cu avionul în cantonamentul din Turcia.

După o scurtă vacanță de sărbători, jucătorii lui FC Hermannstadt decolează sâmbătă, la ora 12.30, din Aeroportul Sibiu, cu destinația Lara, Turcia.

Elevii lui Dorinel Munteanu vor fi cazați la aceeași locație ca iarna trecută, la Hotel Royal Seginus, în Lara și vor disputa jocuri 2-3 amicale.

Un hotel de 5 stele în formă de stea, de pe o proprietate de 7 hectare, situat la 14 km de aeroportul Antalya și la 19 km de centrul vechi al orașului, la doar 400 metri de mare. Are două piscine, una outdoor, sală de forță, centru spa şi de wellness, saună şi cadă cu hidromasaj. Revenirea la Sibiu este programată pe 13 ianuarie.

Din lotul care a încheiat prima parte a sezonului a plecat deocamdată doar Vahid Selimovic, care și-a reziliat acordul. Nu va face deplasarea în Turcia nici Silviu Balaure, aflat în recuperare după o accidentare. În schimb, în avion vor fi cei doi noi jucători ai sibenilor, Eduard Florescu și bulgarul Bozhidar Chorbadzhiyski.

Primul meci oficial al sibienilor în noul an este programat pe 17 ianuarie, în deplasare, cu Farul Constanța.

După 21 de etape în Superliga, FC Hermannstadt este pe locul 15 în clasament, cu doar 13 puncte.