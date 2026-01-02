incendiu devastator la o casă din blăjel: intervenția a durat 3 ore / foto

În noaptea zilei de 2 decembrie, în jurul orei 02:00, pompierii Detașamentului Mediaș au fost solicitați să intervină de urgență pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei case din localitatea Blăjel.

La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere, o autospecială de primă intervenție și un echipaj SAJ. Pompierii au găsit acoperișul casei cuprins de flăcări generalizate. După mai bine de trei ore de intervenție, incendiul a fost lichidat.

Pagube importante

Acoperișul casei, cu o suprafață de aproximativ 200 mp, a fost distrus complet, fiind afectat și interiorul locuinței, precum și bunurile aflate în interior.

O femeie în vârstă de 70 de ani a suferit un atac de panică și a primit îngrijiri medicale la fața locului de la echipajul SAJ.

Cauza probabilă a incendiului

Investigațiile preliminare indică un scurtcircuit electric produs de un proiector (reflector) lăsat sub tensiune ca sursă probabilă de incendiu.

Autoritățile recomandă locuitorilor să acorde atenție instalațiilor electrice, să evite lăsarea echipamentelor sub tensiune și să nu folosească improvizații care pot duce la incendii.