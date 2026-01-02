mai puține adopții la sibiu. doar 20 de copii și-au găsit o familie

Peste 20 de copii din centrele de plasament din județul Sibiu au fost adoptați în cursul anului 2025. Părinții adoptivi au ales, în principal, copii cu vârste cuprinse între 2 și 13 ani.

În anul 2025 au fost adoptați 24 de copii, o scădere ușoară față de anul precedent, însă fără diferențe semnificative, potrivit datelor furnizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Sibiu.

Dintre copiii adoptați în acest an, 14 sunt băieți și 10 fete. Totodată, instanța a admis deschiderea procedurii de adopție pentru alți 18 copii, prin hotărâri judecătorești.

Prin comparație, în anul 2024 au fost adoptați 26 de copii, iar pentru 17 copii a fost deschisă procedura de adopție.

În cea mai mare parte, familiile adoptatoare provin din județul Sibiu. Vârsta copiilor adoptați pe parcursul anului 2025 a fost cuprinsă între 2 și 13 ani, arată datele DGASPC.