mesaj în noul an al primarului din mihăileni: „viitorul nu se așteaptă, viitorul se construiește” / video

Primarul comunei Mihăileni a transmis un mesaj de Anul Nou comunității locale, în care a vorbit despre speranță, unitate și responsabilitatea construirii unui viitor mai bun prin muncă onestă și respect reciproc.

Edilul a subliniat că începutul unui nou an nu înseamnă doar schimbarea calendarului, ci și o oportunitate de schimbare personală și colectivă. „Anul Nou întotdeauna atrage cu sine speranța într-un viitor mai bun”, a arătat primarul, adăugând că acest viitor nu vine de la sine, ci trebuie construit zi de zi.

În mesajul său, primarul a evidențiat importanța ideilor curate, a muncii cinstite și a respectului între oameni, valori pe care le consideră esențiale pentru dezvoltarea comunității. „Alegem să fim o comunitate care se ridică, nu una care așteaptă”, a transmis Ioan Cristian Bratu.

De asemenea, edilul a făcut un apel la unitate și calm, arătând că perioada care urmează „ne cere inimă, nu grabă. Unitate și nu zgomot”. Comuna Mihăileni a fost descrisă nu prin infrastructură sau resurse, ci prin oamenii care o formează – oameni care cred, muncesc și nu renunță.

Primarul și-a exprimat dorința ca anul care începe să fie unul al curajului pentru idei îndrăznețe, al răbdării pentru lucrurile bine făcute și al respectului care să mențină comunitatea unită. Totodată, i-a îndemnat pe locuitori să lase în urmă dezbinarea și să pășească împreună „într-un an al demnității, al solidarității și al faptelor comunitare”.

„Nu cred în vorbe mari, dar cred în oameni drepți și dedicați”, a mai spus primarul Bratu, subliniind importanța dialogului respectuos și a încrederii reciproce pentru a face comuna mai bună pentru generațiile viitoare.

Mesajul se încheie cu urări de sănătate, liniște și prosperitate pentru toți locuitorii, transmise în numele primarului, al viceprimarului și al întregului colectiv al Primăriei Mihăileni, precum și cu o binecuvântare pentru comună și pentru România.