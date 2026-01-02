noi detalii despre femeia care și-a ucis mama la sibiu: fostul soț o acuză ca a terorizat copiii

Ancheta declanșată în cazul femeii din Sibiu suspectate că și-a omorât mama scoate la iveală un lanț de tensiuni familiale, interese materiale și suferință profundă în rândul copiilor.

Procurorii au ajuns la concluzia că decesul femeii de 59 de ani nu a fost accidental, iar probele administrate ar indica o acțiune calculată, cu scop patrimonial.

Surse judiciare arată că fiica victimei, Amiana Păștina, ar fi recunoscut parțial fapta în fața anchetatorilor, după ce investigațiile au demonstrat că moartea mamei a fost provocată intenționat. Potrivit datelor din dosar, în vara anului 2024, femeia ar fi apelat la ajutorul unei asistente medicale pentru a administra sedative în doze incompatibile cu viața.

CITEȘTE ȘI: Noi detalii despre crima din Sibiu – Fiica și asistenta au recunoscut fapta. Procuror: “Am văzut urme profunde de remușcare” / video

O relație deteriorată, dominată de bani și resentimente

Relația dintre mamă și fiică ar fi fost marcată de conflicte repetate. Ancheta relevă că suspecta nu avea un venit stabil și se afla într-o dependență financiară constantă față de mama sa, care încerca să o sprijine inclusiv în afaceri. Disputele s-au intensificat pe fondul averii pe care victima o deținea, moștenirea fiind considerată mobilul principal al faptei.

În paralel, viața personală a femeii era afectată de un divorț complicat și de un conflict deschis cu fostul soț, situație care a generat un climat extrem de tensionat în locuință.

CITEȘTE ȘI: Crima care a zguduit Sibiul: cine sunt femeile care ar fi ucis o mamă pentru avere / foto

Copiii, victime colaterale ale unui război familial

Potrivit CanCan, cele mai grave consecințe ale acestui conflict au fost resimțite de cei doi copii ai femeii, care, potrivit documentelor oficiale, au crescut într-un mediu dominat de certuri, presiuni psihologice și frică. Intervenția autorităților a devenit inevitabilă după ce specialiștii au constatat semne clare de afectare emoțională.

DGASPC Sibiu a sesizat instanța, iar judecătorii au admis solicitarea de a introduce consiliere psihologică pentru unul dintre minori, considerând că acesta are nevoie de sprijin de specialitate pentru a depăși traumele acumulate.

Acuzații reciproce și plângeri penale

Dosarul civil paralel scoate la lumină acuzații dure între foștii soți. Femeia a susținut că tatăl copiilor ar fi avut un comportament inadecvat și că relația acestuia cu minorii este deficitară. De cealaltă parte, bărbatul neagă orice formă de abuz și afirmă că fosta parteneră îi împiedică sistematic accesul la copii, încălcând o hotărâre judecătorească definitivă.

În acest context, fostul soț a formulat plângere penală, acuzând-o pe femeie că îi manipulează pe copii și că îi supune unei presiuni constante, aspecte menționate inclusiv în actele depuse la dosar.