un român printre victimele incendiului din elveția: bilanțul morților a ajuns la 47

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat faptul că, un cetățean român este considerat dispărut după tragicul incident produs recent în Elveția.
Autoritățile române sunt în legătură permanentă cu familia acestuia, precum și cu autoritățile elvețiene, pentru a monitoriza situația.
Potrivit Mediafax, Ambasada României la Berna desfășoară toate demersurile necesare pe lângă instituțiile competente și acordă atenție prioritară cazului.
„În legătură cu tragicul eveniment produs în Elveția, Ministerul Afacerilor Externe precizează că Ambasada României la Berna este în contact cu familia unui cetățean român presupus dispărut în urma incendiului”, arată instituția.
România face parte din grupul de contact umanitar creat pentru a sprijini autoritățile elvețiene în gestionarea persoanelor afectate. În acest sens, Departamentul pentru Situații de Urgență, Ministerul Sănătății și Ministerul Apărării Naționale sunt pregătite să acorde asistență, inclusiv prin zboruri medicale specializate, la solicitarea părții elvețiene.
119 răniți, de diferite naționalități
Este vorba despre:
- 71 de elvețieni
- 14 francezi
- 11 italieni
- 4 sârbi
- un bosniac
- un belgian
- un portughez
