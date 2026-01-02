vreme capricioasă: frig accentuat la început de ianuarie, inclusiv în județul sibiu

Temperaturile vor rămâne sub normalul perioadei în următoarele săptămâni, cel puțin până în jurul datei de 19 ianuarie 2026, potrivit prognozei publicate vineri de Administrația Națională de Meteorologie.

În prima zi a intervalului prognozat, de 5 ianuarie, vremea în județul Sibiu va fi rece, cu temperaturi scăzute, posibile ninsori și un cer predominant înnorat, în linie cu tendința de răcire începută după începutul anului, când valorile termice au fost mai mici decât cele normale pentru această perioadă

Conform estimărilor meteorologilor, în intervalul 5-12 ianuarie 2026, valorile termice vor fi mai scăzute decât cele obișnuite în regiunile vestice, nordice și nord-estice, dar și local în zonele centrale ale țării.

Potrivit Mediafax, în extremitatea de sud-est, temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât normalul, iar în restul teritoriului se vor situa în jurul mediilor climatologice. În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi excedentare la nivel național, cu un surplus mai accentuat în regiunile sud-vestice.

Pentru săptămâna 12-19 ianuarie 2026, ANM prognozează temperaturi medii ușor mai coborâte decât cele specifice perioadei, cu excepția zonelor montane și a regiunilor sud-estice, unde valorile termice vor fi apropiate de normal. Cantitățile de precipitații vor fi, în general, în limitele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

În intervalul 19-26 ianuarie 2026, temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale în toate regiunile, iar regimul pluviometric se va menține, de asemenea, în parametri obișnuiți pentru acest interval calendaristic.

Tendința se păstrează și în săptămâna 26 ianuarie – 2 februarie 2026, când mediile valorilor termice vor fi în jurul celor specifice perioadei, pe întreg teritoriul României. Și precipitațiile estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale, fără abateri semnificative.

Meteorologii precizează că aceste estimări au caracter orientativ și pot fi actualizate în funcție de evoluția fenomenelor atmosferice.

FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea