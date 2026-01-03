bărbat dispărut în rășinari în prima zi a anului. familia a anunțat poliția

Polițiștii din Sibiu caută un bărbat de 40 de ani, care a plecat de acasă și nu s-a mai întors.

Oricine poate oferi informații care să ajute la găsirea acestuia este rugat să contacteze cea mai apropiată secție de poliție sau să sune gratuit la numărul unic de urgență 112.

Polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliție Rurală Șelimbăr au fost sesizați de către o femeie cu privire la faptul că la data de 1 ianuarie, CAPRUȚA CRĂCIUN, în vârstă de 40 de ani, a plecat de la domiciliul său, din localitatea Rășinari, într-o direcție necunoscută, fără a mai reveni, iar familia nu a mai putut lua legătura cu acesta.

Semnalmente:1,65m înălțime, 75-80 kg greutate, constituție robustă, ochi albaștri, păr drept de culoare șaten, scurt.

Semne particulare: o cicatrice în zona bărbiei.

La momentul plecării, purta o geacă de fâș de culoare roșie cu negru, hanorac cu glugă și blugi de culoare neagră și adidași de culoare albă.

