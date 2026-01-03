circulație în condiții de iarnă spre păltiniș. carosabilul alunecos și trafic intens

În cursul zilei de sâmbătă, 3 ianuarie, drumurile spre stațiunea Păltiniș sunt acoperite de zăpadă și gheață, iar carosabilul este alunecos.
Potrivit primelor informații, valorile de trafic sunt ridicate, formându-se mici ambuteiaje. Pârtiile, pline cu zăpadă, au fost luate cu asalt de sute de turiști.
Polițiștii rutieri sibieni le recomandă șoferilor să adapteze viteza, să păstreze distanța corespunzătoare și să circule cu prudență.
