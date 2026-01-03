cozi kilometrice pe valea prahovei: rute alternative recomandate

În cursul zilei de sâmbătă, 3 ianuarie, pe DN1, în județul Prahova, sunt înregistrate valori mari de trafic, în special pe sensul de deplasare către Brașov.

Anunțul a fost făcut de Inspectoratul de Poliție Județean Prahova. Cozile se întind până la 7 kilometri în anumite zone.

Pe tronsonul Centura de Vest a municipiului Ploiești, sensul giratoriu Strejnicu, traficul este intens pe ambele sensuri de circulație. În Comarnic, coloanele spre Brașov măsoară aproximativ 7 km, în Sinaia 4 km, iar în Bușteni 3 km.

Șoferii care doresc să evite aglomerația pot opta pentru rute alternative: DN1A Ploiești – Vălenii de Munte – Cheia – Brașov sau DN72 Ploiești – Târgoviște, cu continuare spre Brașov pe DN71 și DN73.

Polițiștii rutieri sunt prezenți în teren pentru fluidizarea traficului.

FOTO Știrile PRO TV