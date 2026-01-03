cum se recomandă să circulăm în condiții de iarnă potrivit poliției rutiere sibiu

Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu le recomandă șoferilor să se informeze înainte de plecarea la drum și să circule cu prudență, având în vedere condițiile meteorologice specifice sezonului rece.

Pe sectoarele de drum din județ, autoritățile acționează cu utilaje de deszăpezire, iar traficul se desfășoară în general normal, fără blocaje sau evenimente majore. Totuși, în situații de trafic intens sau în cazul fenomenelor meteo nefavorabile, pot apărea încetiniri sau blocaje temporare.

De asemenea, șoferilor li se recomandă să adapteze viteza la condițiile de drum, să păstreze o distanță corespunzătoare față de vehiculul din față, să evite manevrele riscante și să se asigure că autovehiculele sunt echipate corespunzător pentru sezonul rece.

În aceste condiții, poliția le mai recomandă șoferilor și răbdare, respectarea regulilor de circulație și evitarea depășirii coloanelor de vehicule.