Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu le recomandă șoferilor să se informeze înainte de plecarea la drum și să circule cu prudență, având în vedere condițiile meteorologice specifice sezonului rece.
Pe sectoarele de drum din județ, autoritățile acționează cu utilaje de deszăpezire, iar traficul se desfășoară în general normal, fără blocaje sau evenimente majore. Totuși, în situații de trafic intens sau în cazul fenomenelor meteo nefavorabile, pot apărea încetiniri sau blocaje temporare.
De asemenea, șoferilor li se recomandă să adapteze viteza la condițiile de drum, să păstreze o distanță corespunzătoare față de vehiculul din față, să evite manevrele riscante și să se asigure că autovehiculele sunt echipate corespunzător pentru sezonul rece.
În aceste condiții, poliția le mai recomandă șoferilor și răbdare, respectarea regulilor de circulație și evitarea depășirii coloanelor de vehicule.
Ultima oră
- Cum se recomandă să circulăm în condiții de iarnă potrivit Poliției Rutiere Sibiu 2 minute ago
- Circulație în condiții de iarnă spre Păltiniș. Carosabilul alunecos și trafic intens 26 de minute ago
- FC Hermannstadt a mai renunțat la 5 jucători: schimbări și în staff-ul tehnic 59 de minute ago
- Vremea extremă lovește județul Sibiu: copaci prăbușiți pe carosabil în mai multe localități / update foto video o oră ago
- Ninge tare și la Cisnădie: Primăria intervine, dar roagă cetățenii să ajute și ei la deszăpezire / foto o oră ago