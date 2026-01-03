fc hermannstadt a mai renunțat la 5 jucători: schimbări și în staff-ul tehnic

FC Hermannstadt a decolat sâmbătă spre Lara (Turcia) cu schimbări importante în lot și în staff-ul tehnic.

Prin intermediul paginii oficiale de socializare, FC Hermannstadt a anunțat care vor fi jucătorii care se vor antrena în Antalya în perioada 3-13 ianuarie.

Față de lotul care a încheiat anul trecut nu se mai regăsesc nu mai puțin de șase jucători. Primul plecat era Vahid Selimovic, clubul anunțând rezilierea contractului cu luxemburghezul. În Antalya nu au mai fost luați însă alți cinci jucători: Ciprian Biceanu, Diogo Batista, Patrick Vuc, Ianis Mihart și Ianis Gândilă. Cu ei se va discuta probabil rezilierea sau împrumutul la alte formații, cum e cazul juniorilor.

În funcție de ce transferuri se vor mai realiza, nu sunt excluse și alte plecări, mai ales că stranieri precum Jair sau Gjorgjievski nu au confirmat.

Schimbări semificative s-au produs și în staff-ul condus de Dorinel Munteanu. Nu mai fac parte din staff secundul Valentin Negru, cel care a fost și interimar după plecarea lui Marius Măldărășanu, dar nici preparatorul fizic Stelian Isac.

Pentru că Valentin Negru avea în special sarcini de analiză video, pe acest post a fost adus Cătălin Crăciun.

Astfel, din vechiul staff condus de Măldărășanu au mai rămas doar preparatorul fizic Cosmin Corovei și antrenorul de portari, Florin Berța.

FC HERMANNSTADT:

Portari: Cătălin Căbuz, Vlad Muțiu, Ionuț Pop

Fundași: Ionuț Stoica, Nana Antwi, Tiberiu Căpușa, Antreas Karo, Bozhidar Chorbadzhiyski, Saeed Issah, Kevin Ciubotaru, Luca Stancu, Ionuț Bârstan, Răzvan Călugăr

Mijlocași: Alexandru Oroian, Kalifa Kujabi, Antoni Ivanov, Dragoș Albu, Jair Tavares, Eduard Florescu, Sebastian Ritivoi (junior născut în 2009 Academia FCH)

Atacanți: Aurelian Chițu, Sergiu Buș, Marko Gjorgjievski, Cristi Neguț

Lipsesc: Florin Bejan, Silviu Balaure accidentați;

Staff tehnic: Dorinel Munteanu – antrenor principal, Dorin Toma – antrenor secund, Laurențiu Iorga – antrenor secund/ preparator Florin Berța – antrenor portari, Cosmin Corovei – preparator fizic, Dragomir Rusu-medic, George Halmaghi-kinetoterapeut, Mircea Fățan – maseur, Alexandru Vlad – maseur, Cătălin Crăciun – analist video

Staff administrativ: Daniel Niculae-președinte executiv, Radu Neguț-director sportiv, Dănuț Perjă-manager sportiv

Comunicare: Cosmin Călinescu, PR