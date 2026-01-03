fc hermannstadt joacă 3 amicale în antalya: adversari tari pentru sibieni

FC Hermannstadt a anunțat cele trei jocuri de verificare pe care le va susține în stagiul de pregătire din Lara (Turcia).

Sibienii sunt în cantonament centralizat în perioada 3-13 ianuarie, în Antalya, Turcia, acolo unde vor susține și trei meciuri de verificare.

CITEȘTE ȘI: FC Hermannstadt se reunește sâmbătă: pleacă în cantonament cu avionul

Primul test este și cel mai atractiv, cu turcii de la Kayserispor, jocul fiind programat pe 6 ianuarie. Kayserisor este pe locul 16 din 18 echipe în Turcia, cu 15 puncte din 17 meciuri.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Pe 10 ianuarie, echipa lui Dorinel Munteanu va întâlni pe FC Turan, echipă care activează în primul eșalon din Azerbaijan. Azerii se bat în acest sezon la cupele europene, fiind clasați pe locul 4 în competiția internă, cu 27 puncte din 15 meciuri.

Ultimul joc de verificare din Antalya este programat pe 12 ianuarie, adeversară urmând a fi FK Napredak Kruševac din Serbia. Napredak este ultima clasată în Serbia, cu 12 puncte din 20 de jocuri.