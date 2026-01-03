iarna pune stăpânire pe valea oltului: drumarii intervin non-stop cu plugurile / video

Traficul rutier se desfășoară în condiții de iarnă pe DN 7, Valea Oltului, unde ninsorile puternice au afectat carosabilul.
Drumarii intervin continuu cu utilaje dotate cu lamă și material antiderapant pentru îndepărtarea zăpezii și menținerea circulației în condiții de siguranță.
Autoritățile recomandă șoferilor să adapteze viteza la starea drumului, să păstreze distanța corespunzătoare între vehicule și să evite oprirea sau parcarea pe marginea părții carosabile, pentru a nu îngreuna intervenția utilajelor de deszăpezire.
Intervențiile vor continua atât timp cât condițiile meteo o impun, iar participanții la trafic sunt sfătuiți să se informeze din surse oficiale înainte de a porni la drum.
