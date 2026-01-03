isu sibiu sprijină județul alba cu un generator de mare putere, după ce peste 30.000 de locuință au rămas fără curent/ foto video

Situația este îngrijorătoare în județul Alba, unde peste 30.000 de locuințe au rămas fără energie electrică, în urma avariilor majore produse la rețeaua de distribuție.

În acest context, ISU Sibiu a intervenit pentru a sprijini eforturile autorităților, punând la dispoziție un generator de mare putere, de 450 KVA, destinat asigurării alimentării cu energie a obiectivelor esențiale.

Câte locuințe poate alimenta un astfel de generator

120–150 locuințe cu consum redus

70–90 locuințe cu consum mediu

45–60 locuințe cu consum mare

În județul Alba vor ajunge 5 astfel de generatoare, de la ISU Arad, ISU Bihor, ISU Cluj, ISU Mureș și ISU Sibiu.

Acestea vor fi puse la Dispoziția DEER Alba, pentru a fi dislocate la puncte de transformare sau pentru alimentarea stațiilor de tratare și pompare a apei, astfel încât populația să poată beneficia de apă potabilă și energie electrică în cel mai scurt timp.

Situația penei de curent din județul Alba

Potrivit informațiilor oficiale, peste 72 de specialiști acționează în mod continuu pe teren pentru repararea defecțiunilor apărute în rețea. Din totalul inițial de 43.531 de consumatori afectați de întreruperile de energie electrică, o mare parte a fost deja realimentată, însă la momentul raportării încă se înregistrau 29.583 de consumatori fără electricitate.

Pentru urgentarea lucrărilor, DEER Alba a solicitat sprijin suplimentar din județele învecinate, fiind mobilizate două echipaje formate din opt specialiști.

ISU Alba a dislocat deja 2 generatoare de putere mare, puse la dispoziția DEER pentru asigurarea alimentării cu energie în localitatea Abrud, vizând puncte critice de infrastructură.