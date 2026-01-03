ninge tare și la cisnădie: primăria intervine, dar roagă cetățenii să ajute și ei la deszăpezire / foto

Primarul Mircea Orlățan a transmis un mesaj locuitorilor orașului, în contextul ninsorii care a transformat unele străzile în adevărate peisaje de poveste.
Totuși, pe cât de frumoasă este zăpada, pe atât de problematică este pentru traficul rutier și pietonal.
Potrivit acestuia, echipele de intervenție au acționat încă de la primele ore ale dimineții, cu cinci utilaje, pentru deszăpezirea străzilor și împrăștierea materialului antiderapant în cele trei zone ale orașului, iar acțiuni similare au avut loc și pe trotuare, acolo unde lățimea permite trecerea utilajelor.
Primarul a făcut apel către cetățeni să contribuie la deszăpezirea trotuarelor din fața imobilelor, pentru a facilita circulația pietonală, și și-a cerut scuze că nu toate străzile pot fi curățate instantaneu, chiar dacă lucrările au început în timpul ninsorii puternice.
„Vă mulțumim pentru răbdare și haideți să ne bucurăm împreună de frumusețea iernii”, a mai transmis Mircea Orlățan.
