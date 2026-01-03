Din cauza ninsorii abundente, ora de deschidere patinoarului din Sibiu a fost amânată, în dimineața zilei de sâmbătă, 3 ianuarie.
Potrivit reprezentanților, acesta ar urma să fie accesibil publicului abia de la ora 16:30, în cazul în care condițiile meteo vor deveni favorabile.
Reprezentanții administrației locale au transmis că ninsoarea consistentă îngreunează desfășurarea activităților în condiții de siguranță, fiind necesare intervenții suplimentare pentru curățarea suprafeței și asigurarea accesului publicului.
Ultima oră
- Ninsorile dau peste cap programul de la patinoarul din Sub Arini 10 minute ago
- Traficul din Sibiu dat peste cap din cauza zăpezii: intervin autospecialele de deszăpezire / foto 28 de minute ago
- Noul An a adus zăpadă consistentă la Sibiu: se acționează cu 10 autospeciale pe străzi / video 2 ore ago
- FC Hermannstadt se reunește sâmbătă: pleacă în cantonament cu avionul 17 ore ago
- Un român printre victimele incendiului din Elveția: bilanțul morților a ajuns la 47 18 ore ago