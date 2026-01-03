ninsorile dau peste cap programul de la patinoarul din sub arini

Din cauza ninsorii abundente, ora de deschidere patinoarului din Sibiu a fost amânată, în dimineața zilei de sâmbătă, 3 ianuarie.

Potrivit reprezentanților, acesta ar urma să fie accesibil publicului abia de la ora 16:30, în cazul în care condițiile meteo vor deveni favorabile.

Reprezentanții administrației locale au transmis că ninsoarea consistentă îngreunează desfășurarea activităților în condiții de siguranță, fiind necesare intervenții suplimentare pentru curățarea suprafeței și asigurarea accesului publicului.