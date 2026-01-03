noul an a adus zăpadă consistentă la sibiu: se acționează cu 10 autospeciale pe străzi / video

În această noapte și dimineață, orașul Sibiu a fost cuprins de un peisaj de basm: fulgii de zăpadă au căzut constant, iar blocurile, trotuarele, mașinile și drumurile au fost acoperite de un strat fin de zăpadă de aproximativ 2-3 centimetri.

Zăpada a schimbat complet peisajul din cartiere, iar orașul a căpătat un aspect de iarnă, pe placul multor localnici, care s-au bucurat de prima ninsoare mai serioasă din acest sezon.

Stratul de zăpadă a creat totuși și primele provocări pentru circulație, cu trotuare alunecoase și vizibilitate redusă în anumite zone, iar autoritățile locale sunt deja la datorie cu utilajele de deszăpezire pentru a menține accesul pe arterele principale.

Utilajele de deszăpezire sunt prezente pe toate străzile din Sibiu

În Municipiul Sibiu se intervine pentru curățarea zăpezii și combaterea poleiului din această dimineață, de la ora 01:30, cu 10 autospeciale cu lamă și sare, pe toate străzile din Sibiu, în ordinea priorităților stabilite. Până la această oră, s-a utilizat o cantitate de 280 de tone de material antiderapant.

De la aceeași oră, s-a intervenit manual pe scări, în stații de autobuz, în zona trecerilor de pietoni etc., cu o echipă de 7 oameni, iar de la ora 06:00, personalul a fost suplimentat la 30 de oameni.

Utilajele și echipele de deszăpezire manuală vor rămâne în teren în continuare, pentru degajarea zăpezii.

În stațiunea Păltiniș, s-a acționat pe tot parcursul zilei de ieri pentru combaterea și prevenirea poleiului, acțiunile continuând și pe timpul nopții.

Vremea în Sibiu

Potrivit prognozelor meteo actuale pentru Sibiu, continuă să ningă și temperaturile sunt în jurul valorii de 0 °C, cu precipitații sub formă de ninsoare și cer predominant noros. Valorile termice se mențin în jurul pragului de îngheț, iar umiditatea este ridicată, condiții clasice pentru depunerea zăpezii pe suprafețe.

Pe parcursul zilei, meteorologii anunță șanse de ninsoare continuă, iar în următoarele zile se păstrează probabilitatea de fulguieli slabe și temperaturi scăzute, ceea ce va menține stratul de zăpadă existent.