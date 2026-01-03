scene de panică pe aleea biruinței din sibiu. obiecte aruncate de la etajul 8 / video

A fost panică, sâmbătă seara, 3 ianuarie, la etajul 8 al unui bloc din Sibiu.

Conform primelor date, un bărbat cunoscut cu probleme psihice a aruncat mai multe cărți de la etaj. Trecătorii au sunat la 112, iar mai multe echipaje ISU și de Poliție au fost direcționate de urgență la fața locului.

Pentru că nimeni nu a răspuns la ușa apartamentului de pe Aleea Biruinței din Sibiu, pompierii au decis să urce pe exterior, folosind autoscara, pentru a ajunge pe balconul locuinței.

Ajunși la balconul etajului 8, pompierii au bătut minute în șir la geamuri, fără a primi vreun răspuns. În cele din urmă, proprietarul a deschis geamul, iar pompierii au pătruns în apartament.

Acolo, bărbatul, în vârstă de aproximativ 40 de ani și extrem de agitat, a fost condus la ambulanța SMURD pentru evaluări medicale și ulterior transportat la Spitalul de Psihiatrie din Sibiu.

