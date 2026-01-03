șoferiță beată, oprită la timp de poliție pe autostrada deva-sibiu / foto

O tragedie a fost evitată datorită intervenției rapide a polițiștilor rutieri din cadrul Biroului de Poliție Autostradă A1 Râmnicu Vâlcea – Deva.
Aceștia au oprit o mașină condusă de o femeie în vârstă de 36 de ani, din județul Timiș, care a ridicat suspiciuni că ar fi consumat alcool.
Aceasta a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 1,19 mg/l pur în aerul expirat. Ulterior, polițiștii au recoltat probe biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei exacte.
Infracțiunea rutieră s-a produs ieri, 2 ianuarie, în jurul orei 18:10, pe autostrada Deva – Sibiu, în zona Orăștie.
Pe numele șoferiței a fost întocmit dosar penal, iar aceasta a fost reținută pentru 24 de ore. Ulterior, va fi prezentată unității de parchet pentru luarea măsurilor legale.
