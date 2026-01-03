sua atacă venezuela: președintele țării capturat de americani

Președintele american Donald Trump a ordonat lansarea unor atacuri asupra mai multor obiective din Venezuela, inclusiv instalații militare.

UPDATE:

Guvernul venezuelean nu știe unde se află președintele Nicolás Maduro și prima doamnă Cilia Flores, a anunțat vicepreședintele Delcy Rodríguez.

„Solicităm guvernului președintelui Donald Trump dovezi imediate privind starea de sănătate a președintelui Maduro și a primei doamne”, a declarat vicepreședintele Delcy Rodríguez

Președintele SUA, Donald Trump, urmează să ofere mai multe detalii oficiale în jurul orei 18:00, ora României.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Acțiunea de război a SUA are loc în contextul intensificării campaniei administrației de la Washington împotriva regimului condus de președintele venezuelean Nicolás Maduro.

Potrivit Mediafax, loviturile au fost declanșate după luni de consolidare a prezenței militare americane în regiune, în special în zona Caraibelor, unde au fost desfășurate portavionul USS Gerald R. Ford și mai multe nave de război ale SUA.

Donald Trump confirmă că atacul Statelor Unite a fost efectuat cu succes, președintele Venezuelei Nicolás Maduro a fost capturat și scos din țară împreună cu soția sa

„Statele Unite ale Americii au efectuat cu succes un atac la scară largă împotriva Venezuelei și a liderului său, președintele Nicolas Maduro, care a fost capturat și scos din țară împreună cu soția sa. Această operațiune a fost realizată în colaborare cu forțele de ordine din SUA.” a transmis Donald Trump, președintele SUA

Înainte de capturarea președintelui Nicolás Maduro, guvernul Venezuelei a reacționat ferm, condamnând „agresiunea militară extrem de gravă” a Statelor Unite și anunțând că va sesiza comunitatea internațională. Potrivit autorităților de la Caracas, atacurile ar fi vizat atât obiective militare, cât și civile din capitala Caracas, precum și din statele Miranda, Aragua și La Guaira.

Venezuela a declarat că atacurile au vizat obiective civile și militare din orașul Caracas și din statele Miranda, Aragua și La Guaira.

Situația rămâne tensionată, iar reacțiile internaționale sunt așteptate în orele următoare.