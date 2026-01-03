trafic interzis pentru tir-uri pe valea oltului până miercuri, 7 ianuarie

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță restricții de trafic pe DN7, Valea Oltului, pe tronsonul Pitești – Râmnicu Vâlcea – Veștem, în perioada sărbătorilor religioase de început de an.

Măsurile se aplică:

Luni, 5 ianuarie (ziua premergătoare sărbătorii legale) între orele 18:00 și 22:00;

Marți, 6 ianuarie (Bobotează) între orele 6:00 și 22:00;

Miercuri, 7 ianuarie (Sfântul Ioan Botezătorul) între orele 6:00 și 22:00.

Potrivit CNAIR, circulația vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, cu excepția celor destinate exclusiv transportului de persoane, este interzisă pe ambele sensuri pe DN7, între intersecția cu DN7C din Pitești și intersecția cu DN1 din Veștem.

Compania avertizează că nerespectarea restricțiilor constituie contravenție și se sancționează cu amendă.