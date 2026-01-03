traficul din sibiu dat peste cap din cauza zăpezii: intervin autospecialele de deszăpezire / foto

Traficul rutier se desfășoară în condiții de iarnă, sâmbătă dimineața, inclusiv în județul Sibiu, din cauza ninsorilor abundente.

În județul Sibiu, autoritățile intervin cu autospeciale de deszăpezire pe mai multe drumuri naționale și locale, pentru menținerea circulației în condiții de siguranță.

Carosabilul este acoperit cu zăpadă pe DN 1, între kilometrii 315+500 și 350+000, pe tronsonul Cristian – Săcel, unde stratul de zăpadă frământată măsoară între 3 și 4 centimetri.

Potrivit autorităților, Secția de Drumuri Naționale Sibiu a intervenit cu 32 de utilaje, fiind împrăștiate aproximativ 310 tone de sare și o tonă de clorură de calciu pe DN 1, DN 7, DN 7C, DN 7H, DN 14, DN 14A și DN 14B. Totodată, Secția Autostrăzi Sibiu a acționat cu 39 de utilaje, folosind 383 de tone de sare și 4 tone de clorură de calciu pe autostrăzile A1 și A3.

Condiții de iarnă sunt semnalate pe întreg sectorul autostrăzii Râmnicu Vâlcea- Sibiu – Deva.

De asemenea, carosabilul este acoperit parțial cu zăpadă pe autostrada A10 Sebeș-Turda. În aceste zone, drumarii acționează cu utilaje și materiale antiderapante pentru asigurarea fluenței traficului.

Pe lângă județul Sibiu, intervenții de deszăpezire au loc și în județele Alba, Arad, Bihor, Brașov, Caraș-Severin, Cluj, Dâmbovița, Gorj, Maramureș, Mehedinți, Sălaj, Timiș și Vâlcea.

FOTOGRAFII PRIMITE DE LA CITITORII ORA DE SIBIU