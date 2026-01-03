trump despre capturarea lui nicolás maduro. „o operațiune perfectă”. ce a spus despre intențiile sua

Donald Trump a prezentat public, detalii despre operațiunea prin care liderul venezuelean Nicolás Maduro a fost capturat de forțele americane, într-o conferință de presă susținută vineri seară, la ora 18:00, ora României. Declarațiile sale confirmă oficial una dintre cele mai controversate intervenții ale Statelor Unite din ultimii ani.

Președintele Donald Trump vorbește în timpul unei conferințe de presă la Mar-a-Lago, sâmbătă, 3 ianuarie 2026, în Palm Beach, Florida.Alex Brandon / AP / Profimedia

Cum a fost capturat Maduro

Potrivit lui Trump, operațiunea a fost desfășurată „rapid, precis și fără scurgeri de informații”, fiind coordonată de forțe speciale americane. Acțiunea a avut loc în apropiere de Caracas și a inclus lovituri militare limitate, menite să neutralizeze capacitatea de reacție a regimului. Nicolás Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost reținuți și scoși din Venezuela, fără ca administrația americană să ofere inițial detalii despre locația exactă în care se află acum.

Trump a susținut că operațiunea a evitat victime în rândul militarilor americani și a descris capturarea drept „un succes total”, afirmând că liderul de la Caracas va fi adus în fața justiției americane.

Președintele Donald Trump a distribuit pe contul său de Truth Social o imagine cu fostul președinte al Venezuelei, Nicolas Maduro, aflat la bordul navei USS Iwo Jima, după capturarea acestuia de către forțele americane sâmbătă, 3 ianuarie 2026. Potrivit procurorului general Pam Bondi, Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost puși sub acuzare pentru conspirație de narco-terorism, conspirație pentru import de cocaină, deținere de mitraliere și dispozitive distructive, precum și conspirație pentru deținerea de mitraliere și dispozitive distructive împotriva Statelor Unite. Foto via Donald Trump/Truth Social /

De ce a intervenit SUA

Președintele american a justificat acțiunea prin acuzațiile vechi de ani la adresa lui Maduro, pe care Washingtonul îl consideră responsabil de trafic internațional de droguri, corupție și destabilizarea regiunii. Trump a reamintit că liderul venezuelean era vizat de un dosar penal în SUA pentru „narco-terorism” și că intervenția a fost necesară pentru a „proteja securitatea americană și stabilitatea în emisfera vestică”.

În același timp, Trump a recunoscut că Statele Unite vor avea „un rol major” în perioada următoare în Venezuela, inclusiv în gestionarea tranziției politice și în relansarea industriei petroliere, subliniind că obiectivul declarat este revenirea la un guvern democratic.

Reacții și mize internaționale

Declarațiile au stârnit reacții puternice la nivel global. Autoritățile de la Caracas au vorbit despre o încălcare gravă a suveranității naționale și au cerut dovezi privind starea lui Maduro. În paralel, mai multe state și organizații internaționale au cerut clarificări legate de baza legală a intervenției americane.

Trump a respins criticile, afirmând că secretul operațiunii a fost esențial și că informarea Congresului înainte de intervenție ar fi pus misiunea în pericol.

Potrivit administrației americane, următorii pași vizează procedurile judiciare împotriva lui Nicolás Maduro și stabilirea unui cadru politic de tranziție în Venezuela. Impactul asupra relațiilor internaționale și asupra piețelor energetice este atent monitorizat, iar situația rămâne extrem de volatilă.