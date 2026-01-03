vremea extremă lovește județul sibiu: copaci prăbușiți pe carosabil în mai multe localități / update foto video

Între orele 05:00 și 12:00, pompierii sibieni au acționat pentru degajarea mai multor copaci căzuți pe carosabil.

Din fericire, în cele 6 localități cu probleme nu au fost înregistrate victime.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Intervențiile au avut loc astfel:

Brateiu – copac căzut pe carosabil, fără pagube sau victime

Biertan – copac căzut pe un autoturism, mașină avariată, fără victime

Mediaș spre Sighișoara – copac căzut, fără pagube sau victime

Brateiu – copac căzut, fără pagube sau victime

Sibiu, strada Miraslau – copac căzut pe autoturism, fără victime

Sibiu, strada Decebal – stâlp de lemn căzut, fără pagube sau victime

Mediaș, zona Hula Mediașului – copac căzut, fără pagube sau victime

Polițiștii rutieri și pompierii ISU Sibiu le recomandă șoferilor să circule cu prudență și să respecte indicațiile echipajelor prezente în teren.