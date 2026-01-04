Mai mulți locuitori ai satului sibian Țichindeal au reclamat faptul că, de aproape o săptămână, nu au apă curentă.
Aceștia reclamă și că situația cu apa potabilă nu este străină administrației locale, fiind raportate periodic probleme legate de presiunea scăzută sau chiar lipsa apei.
“Întâmpinăm o problemă foarte gravă, care se repetă constant de câteva luni. În satul Țichindeal, nu avem apa curentă. Aceasta este oprită frecvent, fără nicio explicație. Nu avem apă din data de 30.12.2025.” a declarat un cititor Ora de Sibiu
Primarul reclamă o problemă tehnică
Contactat de jurnaliștii Ora de Sibiu, primarul localității Nocrich, Adrian Mușoaie, a explicat care este, de fapt, problema. Din cauza temperaturilor scăzute, a apărut o avarie la bazinul de alimentare cu apă. Tot din cauza gerului, mai multe conducte au înghețat și s-au spart, fiind depistate probleme și la pompele de mare presiune.
“A înghețat apa la bazin. S-a spart și ceva conducte, probleme sunt și la pompă. Mâine să vedem ce putem rezolvam. Am contractat o firmă și sperăm să o repare.” a transmis primarul comunei Nocrich
Ultima oră
- Fermierii se revoltă pentru starea agriculturii și anunță proteste masive în capitală 4 ore ago
- Avarie majoră la rețeaua de apă din Țichindeal. Iarna nu-i că vara 5 ore ago
- Lovitură pentru FC Hermannstadt: unul dintre căpitani ratează cantonamentul și primele meciuri din 2026 7 ore ago
- Sătenii din Jina reclamă că sunt izolați de nămeți. Ar fi însă vina lor, din ce spune primarul / foto video 7 ore ago
- FC Hermannstadt e pe penultimul loc, dar noul transfer promite: «Vom fi mai sus»” / video 8 ore ago