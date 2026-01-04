avarie majoră la rețeaua de apă din țichindeal. iarna nu-i că vara

Mai mulți locuitori ai satului sibian Țichindeal au reclamat faptul că, de aproape o săptămână, nu au apă curentă.

Aceștia reclamă și că situația cu apa potabilă nu este străină administrației locale, fiind raportate periodic probleme legate de presiunea scăzută sau chiar lipsa apei.

“Întâmpinăm o problemă foarte gravă, care se repetă constant de câteva luni. În satul Țichindeal, nu avem apa curentă. Aceasta este oprită frecvent, fără nicio explicație. Nu avem apă din data de 30.12.2025.” a declarat un cititor Ora de Sibiu

Primarul reclamă o problemă tehnică

Contactat de jurnaliștii Ora de Sibiu, primarul localității Nocrich, Adrian Mușoaie, a explicat care este, de fapt, problema. Din cauza temperaturilor scăzute, a apărut o avarie la bazinul de alimentare cu apă. Tot din cauza gerului, mai multe conducte au înghețat și s-au spart, fiind depistate probleme și la pompele de mare presiune.

“A înghețat apa la bazin. S-a spart și ceva conducte, probleme sunt și la pompă. Mâine să vedem ce putem rezolvam. Am contractat o firmă și sperăm să o repare.” a transmis primarul comunei Nocrich