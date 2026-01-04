duminică mohorâtă în sibiu, cu frig și ninsoare: prognoza pentru restul țării

Ziua de duminică aduce o schimbare importantă a vremii în județul Sibiu, unde atmosfera va fi predominant închisă și rece, cu cer mai mult noros și precipitații slabe, mai ales sub formă de ninsoare.

În zonele joase, inclusiv în municipiul Sibiu, pot apărea trecător lapoviță sau fulguieli, iar temperaturile maxime nu vor depăși 0 – 1 grad, valori apropiate de normalul perioadei. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări la munte.

Pe parcursul zilei și în noaptea de duminică spre luni, vremea se menține rece în Sibiu, iar în zonele depresionare din județ sunt așteptate minime negative, de până la -6…-8 grade. La munte, mai ales pe crestele Făgărașului, vântul va avea rafale puternice, iar temporar va fi viscol.

La nivel național, duminica vine cu vreme închisă și precipitații în cea mai mare parte a țării, mai consistente în sud-vest. Vântul devine activ în sudul României, iar în masivele montane sudice se transformă în viscol. Temperaturile maxime pornesc de la -2 grade în depresiuni și pot ajunge la 14…15 grade în sud-est.

În Dobrogea și Bărăgan, cerul va fi noros, cu ploi pe parcursul zilei și al nopții, iar vântul va sufla mai insistent. Temperaturile rămân ridicate pentru început de ianuarie, mai ales în sudul Dobrogei, unde se vor atinge 14…15 grade.

În Moldova sudică și nordul Munteniei, vremea va fi neplăcută, cu cer acoperit, ploi frecvente și lapoviță pe alocuri. Până la ora 8 este Cod galben de polei în județele Galați și Vrancea. Maximele se vor situa în jurul valorilor de 4…5 grade.

În nordul Moldovei și Bucovina, temperaturile scad față de ziua precedentă, iar ninsorile vor fi predominante. La Bacău, maxima zilei nu va depăși 2 grade.

În Transilvania, inclusiv în județul Sibiu, atmosfera rămâne rece. În nordul regiunii și în Maramureș se vor semnala ninsori slabe, iar temperaturile se vor menține în jurul pragului de îngheț. În depresiuni, dimineața este geroasă, cu valori care pot coborî sub -10 grade.

În Oltenia, urmează o zi mohorâtă, cu precipitații moderate. În sud vor predomina ploile, iar în nord ninsorile, cu lapoviță temporară. Vântul se intensifică, iar temperaturile se mențin apropiate de normal.

În București, cerul va fi noros, cu ploi dimineața și spre seară. Maxima zilei va ajunge la aproximativ 7 grade, valori mai ridicate decât media perioadei.

La munte, va ninge în majoritatea masivelor, mai abundent în Munții Banatului și Carpații Meridionali. Vântul va sufla cu până la 80 km/h, provocând viscol, iar stratul de zăpadă va continua să se depună.